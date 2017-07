Luchthaven Deurne: minder vluchtbewegingen maar toch meer lawaai

Deurne - Het aantal vluchtbewegingen op de luchthaven van Deurne daalde vorig jaar met 8,6%. Toch groeide de zone met geluidsbelasting. Het aantal ‘potentieel sterk gehinderde’ inwoners steeg zelfs vrij aanzienlijk.

Hoe meet je in godsnaam de geluidshinder van een luchthaven? Om toch iets in handen te hebben, verplicht zowel Europa als de Vlaamse voogdijoverheid de uitbater van een luchthaven elk jaar een zogenaamd geluidscontouren-rapport te laten opmaken. Op basis van computerprogramma’s én van alle gegevens over vluchtbewegingen worden in zo’n rapport zones met een ‘gemiddelde geluidsbelasting’ afgebakend.

De geluidszones van 2016 (witte lijnen) zijn duidelijk groter dan die van 2015. De vermelde decibels zijn het geluidseffect over een hele dag. Foto: geluidscontouren-rapport

Kritiek is er zeker: dalende of opstijgende vliegtuigen geven steeds piekmomenten, terwijl in zo’n studie het geluidseffect uitgesmeerd wordt over de dag, de nacht, de avond, of heel het etmaal. Concreet gaat het om geluidslijnen van 55, 60 en 65 decibels. Ter info: 55 decibels zou neerkomen op het permanente geluid van een koffiezetapparaat of elektrische tandenborstel, 60 decibels op dat van een airco of wasmachine en 70 op het geraas van een snelweg of een luide tv.

Meer zwaardere toestellen

Professor Christ Glorieux Foto: rr

Al sinds 2000 maakt Deurne zo’n rapport op. Na het turbulente jaar 2016, met de aanslag in Zaventem, werd met meer dan gewone belangstelling uitgekeken naar de cijfers voor Antwerp Airport. Het rapport van professor Christ Glorieux van het Laboratorium voor Akoestiek van KU Leuven stelt dat het aantal bewegingen met 8,6% daalde tot 41.403. De impact van kleinere toestellen nam af, evenals die van de Fokkers van het failliete VLM.

Maar tegelijk kwamen er zwaardere toestellen. Daardoor steeg de geluidszone van 50 decibels ’s avonds (19 tot 23u) met 18%. Het aantal inwoners in die geluidszone nam zelfs met 30% toe, en het aantal ‘potentieel sterk gehinderden’ steeg van 315 naar 392. Alles blijft wel ruim beneden de maximumnormen. “De stijging is puur te wijten aan de uitwijking van zwaardere toestellen van Zaventem. Anders was het cijfer ongetwijfeld verder gedaald”, stelt professor Glorieux.

Ingrid Pira Foto: FRBE

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) uit Mortsel ziet dat anders. “Dit rapport is maar één van de indicaties. Het bewijst vooral dat de vele klachten over geluidshinder reëel zijn. Zowel de luchthavenuitbater als sommige politici proberen die belachelijk te maken, maar de evolutie is zorgwekkend. Met een verdere groei van de toeristische vluchten met zwaardere toestellen, overschrijden we binnenkort de normen. Het gaat daarbij niet alleen om de geluidshinder voor de omwonenden. Het gaat ook om een onveiligheidsgevoel. Het jongste incident met weggeblazen dakpannen was niet niets!”

Binnen de normen

Luchthavenkringen reageren dat 2016 “sowieso een uitzonderlijk jaar was door de aanslagen in Brussel. Daardoor stond de hele vloot Avro-toestellen van Brussels Airlines drie weken op Deurne. Tegelijk kende TUI enkele keren problemen – bijvoorbeeld stakingen in Italië – waardoor chartervluchten later binnenkwamen. Maar globaal blijven de aantallen van potentieel ernstig gehinderde omwonenden ruim beneden de normen die Vlaanderen oplegt.”

Ook Mortsels burgemeester Erik Broeckx (N-VA) ziet geen problemen. “De luchthaven voldoet aan alle normen en we zijn waakzaam dat dit zo blijft.”