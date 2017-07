Eddy Leppens door naar kwartfinales in driebandcompetitie op wereldspelen

Eddy Leppens heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het driebanden op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw. Leppens was de enige Belg die donderdag in actie kwam op de Wereldspelen.

De 47-jarige Leppens ontdeed zich van de Turk Can Capak met een score van 40-27. In de kwartfinales neemt Leppens het vrijdag op tegen de Nederlander Dick Jaspers.

Woensdag werd Wendy Jans nog uitgeschakeld in de eerste ronde van het gemengd snookertoernooi. Ze verloor van de Ier Declan Brennan met drie frames tegen een.

De Belgische delegatie verzamelde in totaal al achttien medailles in Wroclaw. Vijf keer werd het goud gewonnen, acht keer het zilver en vijf keer het brons. De gouden medailles werden behaald door muurklimster Anak Verhoeven in de leadcompetitie, het 4x25m estafetteteam popdragen, Sandrine Tas op de 1.000 meter skeeleren en Bart Swings ook in het skeeleren op de 20 kilometer afvallingskoers en de 10 kilometer puntenkoers.