Wandelaar, pas op voor boze koeien in Oostenrijk

Soms komt het gevaar op vakantie uit onverwachte hoek. Omdat sinds begin juni al acht gewonden en één dode vielen bij incidenten tussen wandelaars en koeien, lanceert de Oostenrijkse Alpenvereniging een reeks tips om een kudde veilig te passeren.

‘Een alpenwei is geen kinderboerderij’: onder die titel heeft de Oostenrijkse Alpenvereniging een nieuwe video online gezet met daarin tien tips voor wandelaars die op hun pad koeien kruisen. Reisbijstandsorganisaties Touring, VAB en Europe Assistance hebben geen weet van recente incidenten met Vlaamse wandelaars in het buitenland.

In principe zijn koeien vreedzame beesten, zegt Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Tegelijk kunnen ze onberekend uit de hoek komen als ze opgeschrikt worden. Koeien die een kalfje bijhebben, zijn in verhoogde staat van waakzaamheid. Stieren die samen met meerdere koeien in een wei staan, houden al helemaal niet van indringers. En honden hou je beter kalm en aan de leiband.

In Groot-Brittannië, waar veel wandelpaden door weides lopen, is de koe ooit uitgeroepen tot meest dodelijke dier. In 15 jaar stierven er 74 mensen. De do’s-and-don’ts opfrissen, zoals nu in Oostenrijk gebeurt, vindt De Campeneere een uitstekend idee. “Pakweg dertig jaar geleden had iedereen wel iemand in de familie die thuis koeien had. Nu weten steeds minder mensen hoe ze met runderen moeten omgaan.”

“Uiteindelijk blijf je in zo’n kudde een indringer en is het beter de dieren rust te gunnen. Koeien zijn bovendien krachtpatsers van zes- of zevenhonderd kilo, inclusief hoeven en soms hoorns. Eén rake klap van een poot kan goed zijn voor een breuk.”

Wijde boog

Het beste advies? Wandel in een open weide een kudde kalm voorbij en op voldoende afstand (minstens 20 meter). De koeien benaderen of aaien is geen goed idee. En als de dieren op het wandelpad staan, loop je er beter in een wijde boog omheen.

En verder: ren niet snel weg bij een aanval, maar vlucht langzaam. Keer de koe niet de rug toe. In absolute noodgevallen: maak uzelf groot door uw armen in de lucht te tillen, of tik de koe eventueel zelfs met een stok op de neus.