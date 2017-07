Bij een brand in een varkensstal in de Nederlandse gemeente Erichem, in de provincie Gelderland, zijn donderdag 20.000 varkens omgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio is de brand intussen onder controle en wordt er enkel nog afgeblust. Er is nog steeds veel rook. Of er asbest is vrijgekomen, is nog niet duidelijk.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen in de stal.