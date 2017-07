Labels Inc. wordt vijftien en verhuist naar de Nationalestraat

Antwerpen - Labels Inc. heeft een nieuwe stek. De tweedehandszaak opende gisteren haar gloednieuwe winkel in de Nationalestraat en luidt hiermee, na vijftien jaar, een nieuw hoofdstuk in.

In 2002 opende Erna Vandekerckhove in de Aalmoezenierstraat haar eerste winkel met designermode en accessoires van vorige seizoenen. Ze focuste toen al op Belgische en Japanse modeontwerpers. “In Parijs en New York waren dergelijke winkels al een hit. Antwerpen paste als modestad mooi in dat rijtje. Het Modemuseum (MoMu) was net geopend en de omgeving rond de Nationalestraat trok zowel gevestigde, als jonge ontwerpers aan”, blikt Erna terug. “Antwerpen zat bovendien nog in de roes van het modejaar 2001, wat journalisten en bezoekers van over de hele wereld aantrok.” Mede om de vijftiende verjaardag van haar winkel te vieren besloot Erna onlangs te verhuizen naar een andere locatie, net achter de hoek van het voormalige pand.

Oud en jong talent

Qua concept werd er alleszins niet getornd aan de succesformule van weleer. Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, A.F.Vandevorst, Maison Margiela, Vêtements, Raf Simons, Bernhard Willhelm hangen er naast internationale labels zoals Balenciaga, Dior, Comme des Garçons, Chloé, Miu Miu, Marni en Yves Saint Laurent. “Iedere maand mag een talentvolle modestudent ook een etalage vullen, zodat ook de nieuwste generatie een ‘podium’ krijgt”, aldus Erna. “En af en toe komen we met iets speciaals, zoals de stockverkoop van Bernhard Willhelm.” Labels Inc. biedt trouwens ook regelmatig pareltjes aan uit de beginjaren van de Antwerpse Zes, Maison Martin Margiela en Raf Simons.

Info: Labels Inc., Nationalestraat 95, 2000 Antwerpen, www.labelsinc.be