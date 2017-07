Antwerpen - Modeontwerpster Annelies Braeckman zet het ontwerpen van eigen collecties even op een lager pitje. Ze focust nu volop op haar multimerkenwinkel die deze maand verhuisde naar een ruimer pand in de Kloosterstraat.

Sinds begin juli heeft de Kloosterstraat er een nieuwe kledingboetiek bij. Frankly, dat tot voor kort in de Aalmoezenierstraat huisde, is nu te vinden in een strak en licht pand van zo’n 85 vierkante ...