Buurt zet stop op busdepot Waaslandia

Antwerpen -

De Raad voor Vergunningsbetwis-tingen heeft de bouw van een nieuw busdepot van het Beverse busbedrijf Waaslandia in het industriepark Duwijck in Lier laten stilleggen. Volgens enkele buurtbewoners zou het depot in strijd zijn met de voorschriften van het park. Waaslandia en ontwikkelaar POM Antwerpen spreken dat tegen.