Poetin plant reactie op Amerikaanse sancties “die indruisen tegen internationaal recht”

President Vladimir Poetin heeft de geplande Amerikaanse sancties tegen Rusland als “onverenigbaar met het volkenrecht” veroordeeld en tegenmaatregelen aangekondigd. “Wij zijn steeds erg voorzichtig en geduldig, maar ooit moeten we antwoorden”, zei Poetin donderdag tijdens een bezoek aan Finland. “Het is onmogelijk om deze vulgariteiten eindeloos vol te houden”, zei hij volgens het persbureau Interfax. Hij beticht de Verenigde Staten ervan Rusland al geruime tijd te provoceren.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden had dinsdag een wetsontwerp goedgekeurd die de sancties tegen Rusland uitbreidt. De sancties zijn vooral gericht tegen de centrale energiesector, die voor de Russische economie erg belangrijk is. Analisten zien er een van de meest verregaande maatregelen tegen Rusland sinds jaren in.

Wanneer en hoe Moskou op de nieuwe sancties zal reageren, hangt af van de definitieve versie van de wet, zei Poetin. Eerst moet de Senaat in Washington nog over het wetsontwerp stemmen.

“Ze (de sancties) zijn een schending van het internationaal handelsrecht en druisen in tegen de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)”, meent Poetin. Toch blijft hij hopen dat Rusland en de VS in de toekomst terug nauwer kunnen samenwerken.