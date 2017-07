Turnhout - Nathalie Stuyck heeft maandag het doorgangshuis waar ze met haar gezin een jaar heeft gewoond, moeten verlaten. Nu woont ze in een tent. “Niemand helpt me nog.”

Een tent in de Vaartstraat in ­Ravels, dat is de tijdelijke verblijfplaats voor Nathalie en haar gezin. De twee jongste kinderen kunnen gelukkig even elders worden opgevangen. Maar Nathalie, haar vriend ...