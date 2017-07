Gaia ijvert in Antwerpen om dierenwelzijn op te nemen in de grondwet

Antwerpen -

Dierenrechtenorganisatie Gaia wil dierenwelzijn in de grondwet laten opnemen en daarvoor is het een petitie gestart. Die konden de Antwerpenaren donderdagmiddag ondertekenen op de Meir in Antwerpen. Al meer dan 65.000 mensen hebben dat gedaan, maar Gaia hoopt 100.000 handtekeningen te verzamelen om zo op het politieke debat te wegen.