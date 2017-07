Dit opvallende exportproduct uit Peru hielp Antwerpen een wereldhaven te worden

Antwerpen - Een quizvraag: wat hebben het ‘Schelde Vrij’-monument op het Antwerpse Zuid en Peruaanse vogelmest guano met elkaar te maken? Het antwoord ligt 154 jaar diep in de geschiedenis. Op zijn Peruaanse nationale feestdag, 28 juli, wil Gonzalo Gutiérrez, ambassadeur van Peru voor België en de Europese Unie, de lezers van Gazet van Antwerpen herinneren aan het feit dat Peru in 1863 België financieel te hulp schoot om de Schelde definitief tolvrij te maken en zo de Antwerpse haven de kans te geven uit te groeien tot de wereldhaven die ze nu is.

Het was groot feest in Antwerpen, het eerste weekend van augustus 1863. België had net de Scheldetol afgekocht van Nederland, waardoor schepen vrij in en uit de haven van Antwerpen konden varen. Op 1 ...