Dit zijn uw sfeerverslaggevers voor KV Mechelen

Alle wedstrijden van KV Mechelen kan u live volgen op onze website. Daarnaast brengen we ook verslag uit van de sfeer naast het veld. Dat doen onze sfeerverslaggevers. Zij polsen bij de supporters naar de zenuwen, de verwachtingen en de ontlading na de match, maar geven u ook een blik vanuit het supporterskamp.

We stellen ze graag aan u voor:

Foto: Jan Van der Perre

Mirco Moreels

Leeftijd: 23 jaar

Aantal jaar abonnee: Sinds 2011 heb ik een abonnement Achter de Kazerne.

All time favoriete KV Mechelen speler: Alessandro Cordaro, iemand naar wie ik toch wel graag keek, een type waarmee ik vroeger wel mee wilde vergeleken worden. Elk jaar ga ik met vrienden naar minstens een oefenmatch zien van Essevee om hem nog eens live aan het werk te zien.

Het KV Mechelen moment dat me het meest is bijgebleven: Er zijn eigenlijk twee momenten die me het meest zijn bijgebleven van Malinwa. Enerzijds die fantastische vrije trap van Milos Kosanovic op het veld van Leuven tegen Charleroi, anderzijds de drie gestopte strafschoppen van Jean-Francois Gillet in het Astridpark. Het eerste moment heb ik vanuit de zetel meegemaakt want een dag later vertrokken we richting Londen, het andere moment was ik wel in het stadion en het voelde als onoverwinnelijk. En in de slotseconden viel dan nog eens die gelijkmaker, het kot werd zot en ik erbij (en dat zal je zelden zien gebeuren).

Waar eindigt KV Mechelen dit seizoen: Zelf hoopt mijn KV Mechelen-hart dat we dit seizoen prijs hebben, al weet het verstand ook dat Play Off I halen bijzonder moeilijk zal worden.

Foto: Jan Van der Perre

Kelly Vercauteren

Leeftijd: 21 jaar

Aantal jaar abonnee: Al 5 jaar echt abonnee, daarvoor ging ik ook wel al naar matchen kijken.

All time favoriete KV Mechelen speler: Ik heb geen favoriet, heel de ploeg is mijn favoriet, ik kom met iedereen ook goed overeen.

Het KV Mechelen moment dat me het meest is bijgebleven: De drie strafschoppen die Jean-Francois Gillet stopte op Anderlecht vorig seizoen.

Waar eindigt KV Mechelen dit seizoen: Ik hoop Play Off I natuurlijk, maar denk niet dat dit haalbaar is.