Westerlo - Een juwelendief is ervandoor met het meest dierbare bezit van Leen Siongers uit Westerlo. In een unieke gouden ring liet de vrouw de voetafdruk van haar overleden dochtertje verwerken. “De ring heeft voor mij een enorme emotionele waarde.”

Woensdagvoormiddag verliet Leen even haar woning aan Smallerijt in Westerlo om een boodschap te doen. Toen ze nauwelijks een halfuur later weer thuiskwam, stond de woning helemaal op zijn kop. “De inhoud ...