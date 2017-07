In B&B ‘Het Schalks Genot’ zijn ook de paarden welkom: “Soms komen ze met koets en al”

De Turnhoutsebaan loopt van Antwerpen tot in, euh, Turnhout. Maar eens de Parel der Kempen voorbij, kun je via diezelfde N12 nog verder rijden tot aan de Hollandse grens, langs een sliert dorpjes met namen als Oosthoven, Ravels en Weelde. Het eindpunt, nét voor je van de beschaving afvalt, ligt in Poppel. En daar baten Fran en Charlotte Het Schalks Genot uit.