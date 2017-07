Buurtbewoners van 7 tot 77 jaar zakken af naar Tomorrowland: “Niet te druk en alles is hier voor niets”

Boom -

Afgelopen weekend kwamen er, gespreid over drie dagen, maar liefst 200.000 feestbeesten afgezakt naar het eerste weekend van Tomorrowland. Gisteren, woensdag, was het terrein in De Schorre iets minder dicht bevolkt. Het waren dan ook enkel de buurtbewoners die de festivalsite mochten bezoeken en pompende beats, laat staan wereldvermaarde dj’s waren niet aanwezig. Maar dat belette niet dat zowel de jonge als oude bezoekers een fijne namiddag beleefden. “Hier is een goeie sfeer, het is niet overrompelend en het is goed georganiseerd”, zo was het oordeel.