Geld gestolen bij Sofa Express

Lier - Inbrekers hebben toegeslagen in de winkel Sofa Express aan de Antwerpsesteenweg in Lier. Ze drongen via de achterzijde van de zaak binnen en konden geld uit de kassa stelen.

De inbraak werd gisterochtend vastgesteld door verkoopster Tilly Sinac. “Toen ik de deur van de winkel opende, zag ik meteen dat er in de buurt van de kassa een flinke ravage was aangericht. De schuiven waren doorzocht en ook de kassa stond niet meer op haar normale plaats. Het geld dat er inzat, het startkapitaal voor de volgende dag, was eruit verdwenen”, zucht Tilly. “Ik zag dat achteraan de winkel de deur van een stockruimte openstond. Een deur die normaal gezien altijd afgesloten is. Ik ben gaan kijken en zag dat de daders langs die weg zijn binnengeraakt in de winkel. Een metalen deur in onze rolpoort achteraan was helemaal geforceerd. Nochtans waren er metalen beugels aangebracht, net om te vermijden dat de deur zou kunnen opengebroken worden. De dieven hebben dus enorm veel kracht gebruikt om alles toch te kunnen openen.”

“En ze hebben niet alleen de zone van de kassa doorzocht. Ze zijn ook in een tweede stockruimte binnengedrongen en zijn tot in het keukentje geraakt. Ook daar hebben ze gezocht naar geld. Zelfs de pot met gemalen koffie en de pot met suiker zijn geopend. Wellicht omdat ze dachten dat daarin ook nog geld zat.”

In de winkel zijn camera’s aanwezig. De beelden daarvan worden nu onderzocht.