Inbrekers plunderen kassa wereldwinkel

Berlaar - Dieven hebben dinsdagnacht toegeslagen in de wereldwinkel aan de Aarschotsebaan in Berlaar-Heikant. Ze konden de inhoud van de kassa stelen. Een flinke domper voor de vrijwilligers van Oxfam.

Het was Mia Clé, de verantwoordelijke van de wereldwinkel in Berlaar Heikant, die de inbraak woensdagnamiddag vaststelde. “Ik kwam een bestelling ophalen voor een klant. Maar toen ik naar de winkeldeur stapte, zag ik door het raam dat het licht in de zaak brandde. Even spookte het door mijn hoofd dat ik het licht was vergeten uit te doen toen ik hier de laatste keer was geweest. Maar toen ik de deur wilde openen, zag ik dat die geforceerd was en dat er ingebroken was”, vertelt Mia. “Ik ben binnen gaan kijken en zag dat de kassa leeggeroofd was. Ook de kast waarin de administratie van de wereldwinkel zat, was helemaal doorzocht. De daders hebben alleen naar geld gezocht. Andere spullen zoals juweeltjes of flessen met alcohol zijn onaangeroerd gebleven.”

De inbraak komt zwaar aan bij de vrijwilligers van de wereldwinkel. “Net nu we een nieuwe wereldwinkel gaan openen op de Markt in Berlaar-centrum. Die opent op 5 augustus. Het geld dat in Berlaar Heikant is gestolen is bijna de helft van de bruto jaarmarge. Dat is een flinke streep door onze rekening. We hopen nu om het geleden verlies snel te kunnen goedmaken met de nieuwe winkel”, gaat Koert Penne verder. Ook hij is vrijwilliger bij de wereldwinkel.

De nieuwe winkel in Berlaar-centrum zal vanaf 5 augustus open zijn op woensdag en zaterdag. De winkel in Berlaar Heikant blijft geopend op zondag.