Dit zijn uw sfeerverslaggevers voor Antwerp

Alle wedstrijden van Antwerp kan u live volgen op onze website. Daarnaast brengen we ook verslag uit van de sfeer naast het veld. Dat doen onze sfeerverslaggevers. Zij polsen bij de supporters naar de zenuwen, de verwachtingen en de ontlading na de match, maar geven u ook een blik vanuit het supporterskamp.

U kan de sfeerverslaggevers ook volgen via:

We stellen ze graag aan u voor:

Foto: Jan Van der Perre

Maarten Cautereels

Leeftijd: 36 jaar

Aantal jaar abonnee: De laatste 12 jaar heb ik onafgebroken een abonnement. Daarvoor ben ik ook wel al een aantal jaar abonnee geweest.

All time favoriete Antwerp speler: Hans-Peter Lehnhoff. Lehnhof was de meest technische speler in de Wembley ploeg, ook fysiek goed, fantastische dribbel, goeie laatste pass maar kon ook scoren. Hij maakte onder meer een hattrick thuis tegen Lokeren... ook nu nog heeft hij een hart voor Antwerp en is regelmatig te vinden in de tribunes tussen de supporters. Zonder kapsones. Hele sympathieke kerel.

Het Antwerp moment dat me het meest is bijgebleven: Net voor het eerste seizoen van Decuyper in 2015 heb ik 3 maanden als vrijwilliger geholpen om tribune 1 , 2 en de Kwadro te renoveren. Wij waren op sommige momenten dag en nacht op de Bosuil, ik logeerde daar eigenlijk. Alles moest klaar zijn voor de eerste match tegen Patro Eisden.

Foto: Jan Van der Perre

Bart De Vré

Leeftijd: 31 jaar

Aantal jaar abonnee: Dit jaar is exact het 10de jaar. Sinds ik gestopt ben met basketballen heb ik een abonnement genomen. Voordien ging ik sporadisch kijken.

All time favoriete Antwerp speler: Ik heb nooit een favoriete speler gehad. Spelers zijn passanten, zij komen en gaan. Het hart van een club zijn niet de spelers maar de supporters en de vrijwilligers die er altijd zijn. Maar als ik dan toch 1 speler moet uitpikken dan is het Darko Pivaljevic. Ik heb hem veel zien spelen toen hij al ver over zijn hoogtepunt was. Maar hij kon op momenten toch nog zijn fijne techniek tentoonspreiden. Dodelijk voor de tegenstander als hij de bal in de 16 meter had.

Het Antwerp moment dat me het meest is bijgebleven: Dat gaat toch Antwerp-Lommel zijn van vorig seizoen. De adrenaline die door iedereen zijn lijf gierde vanaf het moment dat Roeselare op Lierse gelijk maakte en dan de penaltygoal van Hairemans gaf pure emotie weer in de tribunes. Nog nooit zoveel volwassen mannen zien huilen van vreugde op dat moment, mezelf inclusief.

Waar eindigt Antwerp dit seizoen: We hebben 12+1 jaar in 2de klasse doorgebracht. Een 12+1ste plek zou dan wel symbolisch zijn. Het belangrijkste is dit seizoen niet in degradatiegevaar komen. Een rustig seizoen draaien, af en toe een uitschieter tegen een play-off 1 kandidaat en een mooie bekercampagne spelen. Dan in play-off 2 beginnen te bouwen naar het volgend seizoen. En dan ja ... dan is ‘the sky the limit’ hopelijk.

Foto: Jan Van der Perre

Jonas Van himbeeck

Leeftijd: 24 jaar

Aantal jaar abonnee: 6 jaar

All time favoriete Antwerp speler: Moeilijk te zeggen omdat we de laatste seizoenen telkens een quasi volledig nieuwe kern hadden. Normaal zou ik Joren Dom zeggen, maar na zijn transfer naar Wilrijk is dat wat moeilijk. Pak dus maar Hairemans, een jongen die opgroeide naast de Bosuil en nog echte clubliefde heeft.

Het Antwerp moment dat me het meest is bijgebleven: De laatste tien minuten van de wedstrijd tegen Lommel, na de gelijkmaker van Roeselare tegen Lierse. Waanzin. En verder ook de oefenmatch in Engeland enkele jaren geleden, tegen Luton Town.

Waar eindigt Antwerp dit seizoen: Alles boven de laatste plaats is goed.