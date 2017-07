Celebs Rihanna ontmoet de Franse president Macron en zijn vrouw

Popster Rihanna heeft afgelopen woensdag de Franse president Emmanuel Macron, die op 14 mei werd verkozen, en zijn vrouw Brigitte ontmoet op het Élysée-paleis. De wereldleider en de ‘Wild Thoughts’-zangeres kwamen samen om te praten over onderwijs. Riri roept sinds eind juni politieke leiders op via Twitter en de hashtag #FundEducation om in dialoog te gaan over investeringen in het onderwijs in het kader van haar liefdadigheidsorganisatie ‘Clara Lionel Foundation’. Volgens de ster werd ze heel gastvrij ontvangen en dat is te zien aan de foto’s. Zowel met de president als met zijn wederhelft lijkt het enorm goed te klikken. “Ik kan niet geloven hoe ongelooflijk het gisteren was! Ik ben enorm onder de indruk en geïnspireerd door de toewijding van president Macron en zijn vrouw. Het was een eer om onze plannen voor de nabije toekomst te bespreken”, schreef ze bij twee foto’s van het onvergetelijke moment op Instagram.