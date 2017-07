Experts niet blij met goedkoper bier en grotere glazen in eerste klasse: “Slechtste signaal ooit”

Eersteklasseclub Waasland-Beveren biedt vanaf dit seizoen grotere en goedkopere pinten aan in het stadion, “om de band met de supporters te versterken”. Ook bij Club Brugge worden de pintjes groter. “Een volledig fout signaal”, zegt Marijs ­Geirnaert van expertisecentrum VAD.

“Dat wordt gevaarlijk.” “Slecht voor mijn lever.” En: “Nu gaan we ons pas écht amuseren.” Eersteklasseclub Waasland-Beveren heeft zich populair gemaakt bij de supporters met het opmerkelijke bericht dat de pintjes vanaf dit seizoen groter en goedkoper worden in haar supporterscafés.

Foto: BELGA

“We doen dit om de band met de supporters te versterken”, zegt Martijn De Jonge, woordvoerder van Waasland-Beveren. “Vroeger kostte een pintje van 25 centiliter hier 2 euro, vanaf dit seizoen vergroten we de volumes: 33 centiliter, voor 2,5 euro. Het bier wordt dus goedkoper per ­centiliter. En we tappen vanaf dit seizoen ook halve liters: dan moet je niet zo vaak over en weer van je ­zitje naar de bar.”

Ook bij Club Brugge zijn de porties al vergroot, van 25 naar 33 centiliter, AA Gent deed dat een paar jaar geleden al. De Jupiler Pro League is dus meer dan ooit een pintjesliga.

De Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD) reageert verbijsterd. “Dit is een volledig fout signaal”, zegt Marijs Geir­naert van VAD. “We zitten in een tendens naar minder promotie voor alcohol en meer verantwoord alcohol­gebruik. De club zou het omgekeerde moeten doen: duurdere en kleinere pintjes. Zeker in het voetbal zorgt overmatig alcoholgebruik voor problemen als vandalisme en vechtpartijen.”

Alcoholvrij bier

Net door die problemen mag van de Europese voetbalbond ­UEFA tijdens Europese matchen al jaren géén alcohol geschonken worden tijdens wedstrijden, zegt professor Geert Dom van de Universiteit Antwerpen, specialist inzake verslavingszorg. “Wat de clubs hier doen, staat daar compleet haaks op.”

Waasland-Beveren zegt dat ze rekent op het gezond ­verstand van haar supporters. “We moedigen niemand aan om zich hier lazarus te drinken”, zegt woordvoerder De Jonge. “We verkopen ook de alcoholvrije Jupiler 0,0 vanaf dit seizoen.”

“Die alcoholvrije versie moet op termijn een evidente keuze worden binnen stadions. Maar dat gaat stap voor stap, je moet rekening houden met de biercultuur in ons land”, zegt Pierre François van de Pro League, de vereniging van profclubs.