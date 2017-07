Broer van Syriëstrijder veroordeeld tot vier jaar cel

De Brugse correctionele rechtbank heeft Frederick Calebout, de jongere broer van Syriëstrijder Olivier Calebout, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan de helft met uitstel. De 29-jarige Kortrijkzaan werd veroordeeld voor deelname aan een terroristische groepering, onder andere omdat hij geld overschreef naar zijn broer.

In het voorjaar van 2014 trokken Olivier Calebout, Abdelmalek Boutaliss en Lucas Van Hessche naar Syrië om voor terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) te strijden. Uit het onderzoek naar dat drietal kwam naar voren dat Olivier Calebout af en toe steun kreeg van zijn jongere broer Frederick Tijdens een afluistermaatregel hoorden de speurders hoe Frederick met Anis O., de neef van Abdelmalek Boutaliss, het scenario van een mogelijke gijzeling van twee politiemensen besprak. “Er zijn echter geen concrete elementen die erop wijzen dat ze die plannen wilden uitvoeren”, aldus federaal procureur Wenke Roggen.

Volgens het OM wisten de beklaagden wel erg goed wat hun familieleden uitspookten bij ISIS. Ze waren getuige van hun voorbereidingen en hielden contact. “De broers Calebout hebben samen ooit Fouad Belkacem ontmoet bij Sharia4Belgium. F. zegt ook ‘we’ als hij het over Islamitische Staat heeft.” Na de aanslagen in Parijs kwam Calebout met een grote smile aan op zijn werk in een hotel. Hij verklaarde volgens zijn werkgever dat zijn grote broer waarschijnlijk een citytrip had gemaakt.

Nudistenkamp

De steun aan zijn broer uitte zich vooral door een hele reeks stortingen, via verschillende omwegen. Het gaat in totaal om een bedrag van zeker 2.750 euro. Aan de vrouw van Fouad Belkacem stortte hij ook eens 120 euro. Daarnaast maakte F. meermaals nieuwe e-mailadressen en Facebookprofielen aan voor zijn broer. Hij kocht ook een simkaart voor hem, omdat dat vanuit Syrië niet mogelijk was.

De verdediging reageerde verbolgen op de vordering van het openbaar ministerie. Volgens meester Jan Leysen kan het niet dat hij pas op de zitting te horen kreeg wat zijn cliënt precies verweten wordt. Daarom vroeg hij om de strafvordering onontvankelijk te verklaren. “Dit is geen fair proces, zo werken we niet.” Het argument van de verdediging werd door de rechtbank van tafel geveegd.

Over de grond van de zaak merkte meester Leysen op dat F. het geweld van ISIS niet steunt, maar dat zijn cliënt drie stortingen niet ontkent. “Hij steunt zijn broer, omdat het zijn broer is. Hij zou hem ook steunen als hij een nudistenkamp in Zuid-Amerika zou beginnen.” De verdediging stelde een voorwaardelijke gevangenisstraf voor. Calebout werd op 30 november 2015 aangehouden, maar in het voorjaar van 2016 onder voorwaarden vrijgelaten. Door het gebruik van cannabis zit hij sinds maart 2017 weer in de gevangenis voor een schending van die voorwaarden.

Foute keuzes

Op het einde van de vorige zitting kreeg Calebout zelf nog het woord. “Ik ben me er heel bewust van dat ik fouten en foute keuzes gemaakt heb. Ik heb me laten misleiden en beïnvloeden. Het geld was bedoeld voor mijn broer, niet voor het grote geheel ISIS. Na mijn vrijlating heb ik Olivier niet meer gehoord, zoals in mijn voorwaarden stond.”

Ook de neef van Abdelmalek Boutaliss moest zich voor gelijkaardige feiten verantwoorden. Anis O. verklaarde zelf dat hij een e-mailadres en een Facebookaccount creëerde voor zijn neef. Via de jonge Calebout liet hij ook eens 40 euro gokwinst bezorgen aan Boutaliss, die naar verluidt een nieuwe jas nodig had.

Het federaal parket kon zich vinden in een werkstraf of een voorwaardelijke straf voor de tweede beklaagde. Volgens de verdediging leverde O. echter geen effectieve steun aan de activiteiten van ISIS. “Hij heeft wel interesse voor het gedachtegoed van ISIS, maar dat is op zich niet strafbaar”, aldus meester Niels Pattyn, die tevergeefs de vrijspraak vroeg.

De rechtbank verwees in het vonnis onder andere naar het psychiatrisch verslag van Calebout. De deskundige stelde vast dat F. op diepgaande wijze en ideologisch doordrongen is van het ISIS-gedachtengoed, waarbij hij zelfmoordaanslagen verheerlijkt. De jongere broer van de Syriëstrijder werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan de helft met uitstel. Zo kan hij in principe binnen veertig dagen vrijkomen. Hij zal zich wel vijf jaar lang aan een hele reeks voorwaarden moeten houden. Zo mag hij bijvoorbeeld geen drugs gebruiken. Anis O. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel.