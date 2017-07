Javon McCrea is eerste nieuwe center van landskampioen Oostende

Door het vertrek van Rasko Katic en Khalid Boukichou moet landskampioen BC Oostende op zoek naar twee nieuwe centers. Javon McCrea (24, 2m03) is de eerste versterking op deze positie.

“Javon McCrea is een krachtige en mobiele centerspeler die heel efficiënt opereert in de buurt van de basket”, zegt sportief manager Philip Debaere. “Scorend vermogen en rebounding zijn zijn sterkste troeven. Hij compenseert enkele centimeters in gestalte met zijn lange armen (2m22 wingspan) en een sterk explosief lichaam (115 kg).”

Na vier seizoenen in het Amerikaanse collegebasketbal bij Buffalo Bulls vatte de in NewYork geboren Javon McCrea in 2014 zijn Europese carrière bij het Duitse Bayreuth aan. Daarna speelde hij een half seizoen in het Franse Nancy en een paar maanden in Puerto Rico bij Cangrejeors de Santurce. “Vorig seizoen zette hij met het Israëlische Macabi Rishon Le-Zion, onder leiding van coach Arik Shivek, ook mooie cijfers neer in de Champions League”, merkt Philip Debaere op. McCrea, die NBA Summer League speelde bij Dallas Mavericks en Brooklyn Nets, tekende een contract van één seizoen.