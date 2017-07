Zweedse premier herschikt regering na IT-schandaal

In Zweden heeft premier Stefan Löfven een grote herschikking aangekondigd van zijn regering. De ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur worden vervangen nadat aan het licht was gekomen dat vorig jaar gevoelige data in handen is gekomen van buitenlandse IT’ers zonder dat een veiligheidscheck werd uitgevoerd.

De IT’ers, onder meer uit Tsjechië, kregen in 2015 al toegang tot geheime politiedatabanken. Dat gebeurde via technologiebedrijf IBM, dat in opdracht van het Nationale Transportagentschap buitenlandse krachten inschakelde, maar zonder een noodzakelijke veiligheidscheck uit te voeren. De zaak bleef lange tijd uit de openbaarheid. Het hoofd van het agentschap werd in januari ontslagen, maar deze week pas werd duidelijk waarom.

Een alliantie van vier centrumrechtse partijen kondigde woensdag aan het ontslag van drie ministers van de rood-groene regering te eisen. Twee van de geviseerde ministers, Anna Johansson (Infrastructuur) en Anders Ygeman (Binnenlandse Zaken) verdwijnen uit de regering, zo kondigde Löfven vrijdag aan. Dat gebeurt op hun eigen vraag. Minister van Defensie Peter Hultqvist blijft wel aan. Het is niet duidelijk of de oppositie tegen hem alsnog een motie van wantrouwen zal indienen.

Nieuw in de Zweedse regering zijn Tomas Eneroth, op Infrastructuur, en Heléne Fritzon, op Asiel en Migratie. Fritzon neemt Migratie over van Morgan Johansson, die voortaan Justitie en Binnenlandse Zaken zal combineren. Minister van Volksgezondheid Gabriel Wikström verlaat de regering. Hij is al een tijdje ziek. Minister van Sociale Zaken Annika Strandhäll neemt zijn bevoegdheden over.

Donderdag leek een val van de hele regering, gevolgd door vervroegde verkiezingen, niet uitgesloten. Maar nu zegt Löfven dus dat hij wil aanblijven tot de geplande verkiezingen van september volgend jaar. “Ik ben niet van plan Zweden in een politieke crisis te storten”, zei hij. “Ik heb verschillende alternatieven bekeken en de beste gekozen voor het land.” De rood-groene regering, aan de macht sinds 2014, bezet slechts 138 van de 349 zetels in het parlement.

(belga)