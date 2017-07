Zet uw Kempens weekend muzikaal in

En in de Kempen begint het weekend op donderdag. Want nogal wat gemeentes leggen op die avond hun wekelijkse zomeroptreden. Maar ook op andere dagen komt u aan uw muzikale trekken in onze schone regio. Wat zeggen we: we beleven dit weekend een explosie aan muzikale happenings. En het gros is nog gratis ook.

1. Rijkevorsel Swingt

Wat: Rijkevorsel serveert tijdens de vakantiemaand juli elke donderdagavond een optreden. Deze laatste editie verzorgt Borderline het voorprogramma, waarna niemand minder dan Geena Lisa met haar band Geena and The Lisa’s het podium inpalmt.

Praktisch: donderdag 27 juli om 19u op de parking van de Pastorij, Doelenpad 1 in Rijkevorsel

Prijs: gratis

2. Rock Olmen

Wat: Rock Olmen haalde al 26 zomers na elkaar Belgische en buitenlandse toppers naar de gelijknamige deelgemeente van Balen. Voor de 27ste editie wist de organisatie een mooie en vooral spannende line-up samen te stellen. Op donderdag komen onder meer The Boilerboys en Laston and Geo naar het festivalterrein, vrijdag is het aan onder andere Brutus, J. Bernardt en Discobar Galaxie.

Praktisch: onderdag 27 (vanaf 21u) en vrijdag 28 juli vanaf 16.30u op het festivalterrein op Stotert 77 in Olmen (Balen).

Prijs: combiticket 15 euro

3. Geel Zomert

Wat: Hello, Rolling in the deep, Someone like you, Skyfall: wie kent deze nummers niet? Het is slechts een kleine greep uit het ongelofelijke repertoire van Adele. Jolanda Knecht kruipt in de huid van Adele en gaat samen met haar zevenkoppige band op zoek naar de kracht en de magie van Adele.

Praktisch: vrijdag 28 juli om 20.30u op het domein De Bogaard, Diestseweg 135 in Geel

Prijs: gratis

4. Herentals Feest

Wat: het grote volksfeest op de Grote Markt, met dit jaar in de namiddag een kinderprogramma met Trilax, Ghost Rockers en The Crazy Disco Show for Kids, met aansluitend het grote-mensen-programma met Christoff, Killer Queen, Level Six, Def Dames Dope en The Nasty Deejays.

Praktisch: vrijdag 28 juli vanaf 14u op de Grote Markt in Herentals

Prijs: gratis

5. Wisselfeesten

Wat: het supergezellige pleinfestivalletje pakt dit jaar opnieuw uit met een tjokvol muzikaal programma. Daarop prijken namen als The Belle Rose Five, Evil Empire Orchestra, Shakedown Tim & The Rhythm revue en The Dirty Undies.

Praktisch: zaterdag 29 juli vanaf 13u op de Geelsebaan in Kasterlee

Prijs: gratis

6. Parkingrock

Wat: op de parking voor het ontmoetingscentrum en jeugdhuis passeert opnieuw een indrukwekkende parade aan bands, met toppers als The Baboons, Jacle Bow, The Kids en Rude Boys Outta Jail Soundstation.

Praktisch: zaterdag 29 juli vanaf 15u op de parking in de Weeldestraat 96 in Weelde-Ravels

Prijs: 10 euro

7. ‘t Hofke Buiten

Wat: ’t Hofke Buiten is een kleinschalig festivalletje met drie bands die hun wortels in Geel en omstreken hebben: Yellow City, CatsNdogs en The Scills

Praktisch: zaterdag 29 juli vanaf 19.30u op de Zammelseweg 43 in Geel

Prijs: gratis

8. Effenaf

Wat: het Tielense jeugdhuis JeTi stelde een ferme affiche samen voor het nieuwe Effenaf-festival. Op de Effenaf-stage zijn de Lewis Hamilton Band en Band Marginal de toppers, op de Neffenaf-stage gaat die eer naar Aedell Wolff en Moodcollector.

Praktisch: zaterdag 29 juli vanaf 15u op de parking achter het treinstation in hartje Tielen-Kasterlee

Prijs: gratis

9. Kotfeesten

Wat: De jaarlijkse Kotfeesten presenteren zaterdag een programma met Sodagrunt, Damsel in Distress, Drum Drum Dance Dance en The All-Star Weddingband. Er is ook een afterparty met dj’s.

Praktisch: zaterdag 29 juli vanaf 17u in de Broekzijstraat 111 in Lille

Prijs: gratis

10. Kleinkunstfestival

Wat: Het Olense kleinkunstfestival is uniek in zijn soort. Het is een van de gezelligste festivals van Vlaanderen maar meer nog dankt het festival zijn succes aan de topartiesen die er optreden. Dit keer brengt gastheer Jelle Cleymans voor u Lucas Van den Eynde, Dirk Denoyelle en de Nijghse Vrouwen mee.

Praktisch: zondag 30 juli vanaf 13.30u op het dorpsplein in Olen

Prijs: gratis