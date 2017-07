Cavendish denkt nog niet aan stoppen en mikt op record Merckx: “Ik geloof dat ik de beste sprinter ben”

De Brit Mark Cavendish (Dimension Data) gaat nog een aantal jaren door met wielrennen. Dat liet de 32-jarige spurtbom weten in een interview met The Times. Een groot doel voor ‘Cav’ de komende jaren is het recordaantal ritzeges in de Tour de France van Eddy Merckx verbeteren. Merckx behaalde 34 ritzeges in de Tour, Cavendish zit momenteel aan 30.

Cavendish moest in de voorbije Tour al vroeg opgeven na een spraakmakende crash in de eindsprint van de vierde etappe, waarbij hij in de dranghekken belandde na contact met wereldkampioen Peter Sagan. Een breukje in zijn schouder was het gevolg. “Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik die etappe had kunnen winnen”, zuchtte Cavendish. “Ik geloof dat ik de beste sprinter ben en dat ik nog wel een paar jaar blijf. Dat motiveert me om door te gaan.”

Cavendish stelde verder ook dat hij nog graag naar de Spelen in Tokio zou trekken, om daar op goud te mikken in de koppelkoers (madison), het baanonderdeel waarop hij al drie keer wereldkampioen werd.