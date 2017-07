Fietsen met hapjes

Zoersel / Zandhoven - Lekker fietsen in de regio. Dat kan zondag 30 juli in Zoersel en Zandhoven, letterlijk en figuurlijk.

U fietst langs onbekende hoekjes en proeft onderweg van heerlijke hapjes. Vrij vertrekken kan tussen 9 en 13u op twee startplaatsen: domein Hooidonk, Langestraat 170 in Zandhoven of lokaal KF Lindekring Zoersel, Kapelstraat 19 in Zoersel. Inschrijven ter plaatse kost 5 euro.

Daarvoor krijg je een mooie fietstocht met onderweg verschillende proevertjes in de plaats.

Info: 03.310.05.14, info@landvanplaysantien.be, www.landvanplaysantien.be