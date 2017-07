“Uitwisseling” tussen autobouwers is “gebruikelijk”

Autobouwer Volkswagen zegt woensdag dat het “geen standpunt” inneemt over de verdenkingen van kartelvorming met de andere Duitse autobouwers. Volkswagen verdedigt tegelijkertijd de “uitwisseling” tussen autoproducenten, “over technische kwesties”, die “gebruikelijk” zou zijn.

De wereldwijde nummer één op de automarkt, die woensdagnamiddag een bijzondere raad van toezicht bijeenriep, gaf aan dat het “momenteel geen standpunt inneemt” over de verdenkingen van samenzwering met andere autobouwers, waar de Duitse pers over berichtte. Dat blijkt uit een persbericht na afloop van die vergadering.

De groep uit Wolfsburg wees er wel op dat het “in de hele wereld gebruikelijk is dat autobouwers informatie uitwisselen over technische kwesties, zodat de snelheid en kwaliteit van innovaties toeneemt”. “In essentie is het in talrijke gevallen nodig - en dat is niet laakbaar - om te discussiëren over de haalbaarheid en (...) standaardisering van technische oplossingen, als het nieuwe technologieën betreft, en er nog geen regulerende richtlijn voor bestaat.” Volgens de autobouwer vonden dergelijke samenwerkingen in het verleden plaats tussen verschillende producenten, in talrijke sectoren, en sneden ze daarbij onderwerpen aan die de eerlijke concurrentie niet in het gedrang brachten.

De Duitse pers berichtte afgelopen vrijdag dat Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler sinds de jaren negentig geheime vergaderingen zouden hebben belegd. Daarin bespraken ze technologie, in het bijzonder de reductie van vervuilende uitstoot van dieselwagens. De Europese Commissie onderzoekt de informatie.

