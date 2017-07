Apple-leverancier Foxconn investeert 10 miljard dollar in VS

Het Taiwanese technologiebedrijf Foxconn, vooral bekend als toeleverancier van Apple, gaat zowat 10 miljard dollar investeren in een fabriek in de noordelijke Amerikaanse staat Wisconsin. Er zullen onder meer lcd-schermen in elkaar worden gezet. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd tijdens een ceremonie in het Witte Huis.

De fabriek zal werk gaan bieden aan 3.000 mensen, maar dat aantal kan na verloop van tijd oplopen tot 13.000. Scott Walker, de gouverneur van Wisconsin, sprak van “het grootste project van economische ontwikkeling in de geschiedenis” van de staat.

“Bedankt voor je investering in de Amerikaanse arbeider”, zei Trump van zijn kant tegen Foxconn-topman Terry Gou. “Ze zullen je niet teleurstellen. Ze stellen ons niet teleur. Er is niemand zoals de Amerikaanse arbeider.”

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is de fabriek slechts de eerste van een serie investeringen van Foxconn, dat ook de eigenaar is van Sharp, in Amerika.

Foxconn, dat in China iPhones maakt voor Apple, gaf kort na de inauguratie van president Donald Trump al aan miljarden te gaan investeren in de Verenigde Staten.

Wisconsin is de thuisstaat van het Republikeinse boegbeeld Paul Ryan, die ook voorzitter is van het Huis van Afgevaardigden.

