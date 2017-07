Dolle drugsrit tussen Turnhout en Tilburg eindigt met aanranding

Turnhout - Een stel losgeslagen jongelui die de Kempen doorkruisten tijdens een drugstrip zagen hun excursie eindigen met de betichting ‘aanranding op de eerbaarheid’ van een vrouwelijke inzittende. Die zou zijn vastgebonden met colsonbandjes.

De beklaagde in de aanrandingszaak, Bert M., die ook nog beschuldigd wordt van ontvoering omdat hij de auto jatte van de moeder van het slachtoffer, maakte op 27 november 2016 een hallucinante uitstap. Op zoek naar GHB belandde hij in Tilburg, waar hij een lift kreeg van drie andere drugsgebruikers, waaronder het vermeende slachtoffer. Na heel wat avonturen belandde Bert M. samen met de jonge vrouw en haar vriendje opnieuw in Turnhout, maar daar ging M. er met de auto van de moeder van het slachtoffer vandoor, terwijl haar dochter nog in de wagen zat. Een dag later legde die klacht neer wegens ‘verkrachting’, later afgezwakt tot ‘aanranding.’ Op haar polsen waren sporen te zien van kneveling met colsonbandjes, waarop de politie het DNA van Bert M. aantrof, maar op het ondergoed van het slachtoffer was er geen DNA-spoor van de verdachte te vinden.

Stuiptrekkingen

Bert M. ontkent de aanranding, maar zit sindsdien in voorhechtenis. Volgens zijn advocate is er geen bewijs voor de aanranding. De vriend van het slachtoffer zegt dat Bert M. haar vastbond omdat ze in de auto stuiptrekkingen kreeg. En tijdens bijkomend onderzoek zei de jonge vrouw zelf dat ze haar verklaring over de aanranding door M. had afgelegd op aanraden van haar vriend. Het vonnis wordt geveld op 2 augustus.