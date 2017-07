Ouders van Charlie Gard vinden dokter die terminaal zieke baby thuis wil verzorgen

De ouders van Charlie Gard hebben een dokter gevonden die hun terminaal zieke baby thuis wil verzorgen. Zo kunnen ze de laatste dagen van zijn leven thuis met hem doorbrengen.

De zaak van de 11 maanden oude Charlie Gard kwam de afgelopen weken uitvoerig in het nieuws. Charlie lijdt aan een zeer zeldzame genetische afwijking waar geen genezing voor is. Hij is blind, doof en heeft zo’n zware hersenschade dat hij niet zelfstandig kan ademen. Chris Gard en Connie Yates wilden met hun zoontje naar de Verenigde Staten voor een experimentele behandeling, maar het Londense ziekenhuis waar het jongetje verzorgd wordt, was daar tegen. De artsen wilden Charlie van de beademing afhalen, omdat hij onnodig zou lijden.

Na een maandenlange juridische strijd, lieten Chris en Connie maandag weten het gevecht te staken. “De kans dat Chalie nog geneest in de VS is voorbij”, zeiden de ouders. “Het heeft allemaal veel te lang geduurd. De ‘instanties’ hebben te lang gedraald. Charlie nu nog overvliegen, zou alleen maar meer pijn veroorzaken. Dat willen we Charlie niet aandoen.”

Opnieuw voor de rechter

De enige wens die de ouders nu nog hebben is dat “Charlie thuis kan sterven”, maar het ziekenhuis wil niet aan die wens voldoen. Chris en Connie stonden dinsdag voor de rechter, die toen zei dat hij woensdag uitspraak zou doen tenzij er grote veranderingen in de situatie zouden komen.

Die grote verandering kwam er woensdag toch, toen de advocaat van de ouders in de rechtbank vertelde dat ze een dokter gevonden hebben die de baby thuis de nodige zorg kan verlenen. Het is nog afwachten of de rechter daar toestemming voor zal geven.