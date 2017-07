Regering schopt heilige huisje bonden omver: alleen nog vaste benoemingen bij politie en justitie

Moegestreden, maar glunderend en triomferend. Zo stelde premier Charles Michel gisteren het onmogelijk gewaande akkoord voor dat zijn regering nu toelaat met een relatief gerust gemoed naar de kiezer te trekken. Voor het eerst kon de eerste minister zorgen dat de vier coalitiepartijen met een trofee(tje) op zak de onderhandelingstafel verlaten. “En vrijdag neem ik iedereen mee naar Tomorrowland”, aldus een zegevierende premier. Maar niet iedereen is tevreden.

De federale regering schopt hét heilige huisje van de bonden omver: wie bij de overheid gaat werken, krijgt straks een gewoon contract. Vaste benoemingen zitten er voor hen niet meer in. De bonden beloven nu al acties. “Dit is contractbreuk.” “We voelen ons gerold.” “Totaal onaanvaardbaar.” De vakbonden ­zijn razend over de plannen van de regering om het aantal vaste benoemingen onder ­federale ambtenaren af te bouwen.

“Onaanvaardbaar”

Al sinds mensenheugenis genieten ambtenaren van dat statuut. Daar hangen enorme sociale voordelen aan vast. Zo is het bijna onmogelijk om een vast benoemde ambtenaar te ontslaan. Hun pensioen ligt ook hoger dan dat van iemand uit de privé. In totaal genieten zo’n 56.000 federale ambtenaren van die voordelen.

Steven Vandeput Foto: BELGA

Gewoon contract

Maar wie nu begint bij de staat, krijgt een gewoon contract en moet niet meer rekenen op een vaste benoeming. Wie zijn benoeming op zak heeft, behoudt die wel. “De vaste benoeming mag niet de norm zijn”, zegt de woordvoerder van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). “We willen die voorbehouden voor mensen met een gezagsfunctie.”

Bijvoorbeeld bij politie en justitie. Ook een belastingambtenaar heeft zo’n functie. “Die kan autonoom beslissingen nemen, maar als je in beroep gaat tegen zijn beslissing, dan ga je niet tegen hem in beroep, maar tegen de Bel­gische staat.” De regering moet wel nog uitklaren welke functies onder die classificatie vallen.

Chris Reniers Foto: Photo: Tom Palmaers

Met die plannen schopt de regering hét heilig huisje van de bonden omver. Die lopen dan ook storm tegen de beslissing. “Er was ons een goed statuut voor ambtenaren beloofd en dan krijgen we dit”, zegt Chris Reniers, de voorzitter van de overheidsvakbond ACOD. “Deze beslissing is zonder enig overleg genomen. Dit passeert niet zonder acties, schrijf maar op.” Ook Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, belooft een hete herfst.

Vrees voor verdere afbouw

Dé grote vrees van de bonden is dat dit pas de eerste stap is in een verdere afbouw van de vaste benoeming. “Als dit er door komt, dan raken ze straks aan het statuut van werknemers bij Infrabel en de NMBS”, zegt Reniers. “En daarna morrelt Vlaanderen misschien aan de vaste benoemingen van leerkrachten.”

Bij Vandeput reageren ze laconiek. “In het regeerakkoord stond dat we de situatie zouden evalueren”, klinkt het. “Dat hebben we gedaan en dit is ons voorstel.”