CHAMPIONS LEAGUE. De Camargo verliest met APOEL, Mbokani scoort voor Dinamo Kiev

Brussel - APOEL Nicosia heeft woensdagavond met 1-0 verloren tegen het Roemeense FC Viitorul in de heenwedstrijd van de derde voorronde voor de Champions League. Igor De Camargo stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen bij de Cyprioten.

In een gesloten wedstrijd was het Cristian Ganea die Viitorul een kwartier voor tijd op voorsprong bracht. Bij APOEL stond De Camargo eenzaam in de spits. Zijn ploegmaat Urko Pardo keek als reservekeeper toe langs de zijlijn.

Bij Celtic was geen Dedryck Boyata te bespeuren. De centrale verdediger viel in de voorbereiding uit met een knieblessure en was niet inzetbaar. Celtic kwam in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen het Noorse Rosenborg.

Ex-Anderlecht- en Standard-spits Dieumerci Mbokani stond aan het kanon bij Dinamo Kiev, dat thuis met 3-1 Young Boys Bern klopte. Mbokani stond de hele match op het veld en scoorde op het halfuur de 2-0.

Foto: EPA

Ajax was op bezoek bij het Franse Nice op achtervolgen aangewezen door een doelpunt van Mario Balotelli, maar sleepte dankzij een goal van Donny van de Beek vlak na de pauze alsnog een knappe 1-1 uitgangspositie uit de brand.

De terugwedstrijden in de derde voorronde van de Champions League staan volgende week al op het programma. APOEL begint op woensdag 2 augustus om 19u00 aan zijn terugwedstrijd in eigen huis. Celtic begint op diezelfde dag om 20u45 aan de terugwedstrijd op Noorse bodem. De winnaars stoten door naar de vierde en laatste voorronde van het kampioenenbal.

De uitslagen van de heenwedstrijden in de derde voorronde om deelname aan de Champions League voetbal:

Qarabag FK (Aze) - FC Sheriff (Mol) 0-0

AEK Athene (Gri) - CSKA Moskou (Rus) 0-2

FC Steaua Boekarest (Roe) - Viktoria Plzen (Tsj) 2-2

Slavia Praag (Tsj) - BATE Borisov (WRu) 1-0

FK Vardar (Mac) - FC Kopenhagen (Den) 1-0

Partizan Belgrado (Ser) - Olympiakos (Gri) 1-3

FC Astana (Kaz) - Legia Warschau (Pol) 3-1

Dynamo Kiev (Oek) - Young Boys Bern (Zwi) 3-1

FC Salzburg (Oos) - Rijeka (Kro) 1-1

Hapoel Beer-Sheva FC (Isr) - PFC Ludogorets (Bul) 2-0

Viitorul (Roe) - APOEL Nicosia (Cyp) 1-0

NK Maribor (Sln) - FH Hafnarfjördur (IJs) 1-0

Celtic FC (Sch) - Rosenborg BK (Noo) 0-0

OGC Nice (Fra) - Ajax Amsterdam (Ned) 1-1

Club Brugge (Bel) - Istanbul Basaksehir (Tur) 3-3