Verslavingsexperts boos op Waasland-Beveren: “Grotere en goedkopere pinten zijn fout signaal”

Eersteklasseclub Waasland-Beveren biedt grotere en goedkopere pinten aan in het stadion. “Een volledig fout signaal”, zegt Marijs ­Geirnaert van expertisecentrum VAD.

“Nu gaan we ons pas écht amuseren.” Eersteklasser Waasland-Beveren heeft zich populair gemaakt bij de supporters met het bericht dat de pintjes vanaf dit seizoen groter en goedkoper worden in de supporterscafés. “We willen de band met de supporters versterken”, zegt Martijn De Jonge van Waasland-Beveren. “Vroeger kostte een pint van 25 centiliter 2 euro, nu vergroten we de volumes: 33 centiliter voor 2,5 euro. Het bier wordt dus goedkoper per ­centiliter. We tappen ook halve liters: dan moet je niet zo vaak over en weer van je ­zitje naar de bar.”

De Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen reageert verbijsterd. “Een volledig fout signaal”, zegt Marijs Geir­naert. “We zitten in een tendens naar minder promotie voor alcohol en meer verantwoord alcohol­gebruik. De club zou het omgekeerde moeten doen: duurdere en kleinere pintjes. Zeker in het voetbal zorgt overmatig alcoholgebruik voor problemen als vandalisme en vechtpartijen.”

Waasland-Beveren rekent op het gezond ­verstand. “We moedigen niemand aan om zich lazarus te drinken. We verkopen voortaan ook de alcoholvrije Jupiler.”