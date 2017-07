An Nelissen helpt Het Gevolg

Turnhout -

Actrice An Nelissen deed tijdens Verklapt een oproep om Het Gevolg, de Turnhoutse theaterwerkplaats waarvan haar schoonbroer Stefan Perceval de directeur is, te steunen. Vanwege een onstabiele muur is het podiumgedeelte van Het Gevolg in de Otterstraat op dit ogenblik niet toegankelijk. De oproep van An Nelissen bleef niet zonder gevolg. De vrijwilligers van ‘Hart achter de muur’ haalden na de voorstelling op het Warandeplein 783,92 euro op. An Nelissen deed daar zelf 1.000 euro bovenop. “Het Gevolg groeit dankzij deze steun”, schrijft Stefan Perceval op zijn blog. In september volgt nog een grote benefietactie in de Otterstraat.