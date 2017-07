Kasterlee - Zo’n zestig voornamelijk Syrische vluchtelingen slaan deze week voor het eerst kamptenten op in Vlaanderen. Leden en begeleiders worden in De Hoge Rielen in Kasterlee klaargestoomd voor het scoutsleven.

Op het eerste gezicht is het een kamp zoals alle andere in verblijfsdomein De Hoge Rielen in Kasterlee. Vlaggen wapperen in de wind, tenten staan in een rij opgesteld, kinderen joelen tijdens een bosspel. ...