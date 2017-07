Schelle - Een studie van De Tijd over gemeentefusies deed vorige week in Niel heel wat stof opwaaien. Ook in buurgemeente Schelle klonken er heel wat reacties.

Volgens het onderzoek van De Tijd is Niel onvoldoende bestuurskrachtig en zoekt de gemeente best een fusiepartner. In Niel willen ze daar echter niet van horen. Evenmin bij de buren in Schelle. “Afgelopen week ben ik, zelfs op straat, er meermaals over aangesproken. De felle reactie herbevestigt een eerdere rondvraag hierover. De Schellenaar wil helemaal geen fusie”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

“Terecht, want Schelle is voldoende bestuurskrachtig. Een fusie is dan ook niet aan de orde. In de gemeenteraad heeft de CD&V-bestuursmeerderheid zich in een motie reeds eerder tweemaal tegen een fusie uitgesproken. Een standpunt dat spijtig genoeg niet door alle partijen wordt ondersteund, omdat ze vastzitten aan de nationale standpunten van hun partij. Zij hebben als opdracht te ijveren voor fusies.”

Weloverwogen samenwerking

“Wij zien veel meer heil in gerichte en weloverwogen samenwerkingsverbanden, zoals we op vlak van cultuur en bibliotheek-organisatie al hebben met Hemiksem. Bij een fusie zal de Schellenaar het gelag betalen. Onze financiële reserve, onze lage schuldenlast en lage belastingen offeren we niet zo maar op”, stelt de burgemeester.