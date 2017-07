Urban festival mikt op talent van eigen bodem

Kiel -

Hiphop, r&b, afrobeats, kuduro, dancehall en een vleugje reggae, dat mag je verwachten tijdens de eerste editie van het T.N.G in the Park Festival. Met hun evenement willen de organisatoren een frisse wind doorheen de Antwerpse urban scene blazen. Op de line-up prijken vooral artiesten van eigen bodem, met roots verspreid over de hele wereldkaart.