Zeven Irakezen betrapt in laadruimte van vrachtwagen bij Decathlon

Willebroek - Bij het bedrijf Decathlon op de Schoondonkweg in Willebroek zijn dinsdagnamiddag zeven mensen aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen die er kledij kwam leveren.

Het ging om Irakezen die lid zijn van één familie. Er is sprake van twee ouders, vier kinderen en nog een familielid. “Toen de deuren van de laadruimte werden opgemaakt, zijn de mensen aangetroffen. Ze zijn overgebracht naar ons commissariaat en hebben daar wat te eten en te drinken gekregen. Maar de mensen verkeerden in een goede gezondheid”, bevestigt Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek het nieuws. “De zeven zijn ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken die nu verder moet oordelen wat er met de mensen gaat gebeuren.”

De bestuurder van de vrachtwagen, naar verluidt een Litouwer, werd door de politie verhoord.

Wellicht zijn de mensen in Frankrijk al in de laadruimte van de vrachtwagen geklauterd en was het de bedoeling om in Groot-Brittannië uit te komen.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er in de regio illegalen worden aangetroffen in vrachtwagens. In maart nog werden zestien Irakezen aangetroffen in de E. Tinellaan.