“Activiteiten van, voor en door de Ruisbroekse jeugd”

Sint-Katelijne-Waver -

Jeugdhuis Kabal is een vaste waarde in Ruisbroek (Puurs) en een van de oudste jeugdhuizen in onze regio. Met een geschiedenis die maar liefst vijftig jaar teruggaat, is het legendarische jeugdhuis niet meer weg te denken uit de Puurse gemeenschap. En of er wat te beleven valt.