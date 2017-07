Papegaaien Rikki en Tita bepalen mee het gezinsleven

Rumst - Het leven van Deborah Crabbé (49) en Carlos Magallan (53) wordt meebepaald door hun papegaaien Rikki en Tita. “Als het niet nodig is, laten we hen nooit alleen. En als we gaan winkelen mogen ze mee.”

Vorig jaar planden Carlos en Debora geen jaarlijkse vakantie en ook dit jaar hebben ze voorlopig nog geen plannen in die zin. Reden zijn hun twee geelvoorhoofd amazonepapegaaien Rikki en Tita.

“Nochtans kochten we Rikki twee jaar geleden tijdens een reis naar Spanje”, zegt Carlos. “Zoals elk jaar logeerden we op camping Ramblas in Barcelona. In de stad zagen we een kraampje waar dieren te koop werden aangeboden. We zagen achteraan een papegaai zielig in een kooitje zitten en ons hart smolt. We betaalden 600 euro voor de vogel en brachten hem mee naar de Vissersstraat in Rumst.”

Het koppel zorgde voor een grotere huisvesting voor het dier in hun woning en past sindsdien hun levenswijze aan. Hun zoon studeert momenteel op kot waardoor Rikki als een geadopteerd kind in het gezin werd opgenomen.

