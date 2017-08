Verbouwingen in stadhuis voor betere dienstverlening

Hoogstraten - In het stadhuis van Hoogstraten vinden tot begin september verbouwingen plaats. Die moeten de dienstverlening en klantvriendelijkheid verbeteren.

Er komen genummerde loketten en een goede geleiding ernaartoe. “Met een snelloket hopen we de wachttijd tot een minimum te beperken", zegt burgemeester Tinne Rombouts. "Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er meer privacy wordt gecreëerd voor zowel de bezoekers als de medewerkers.” Tijdens de werken staan er tijdelijke loketten in de inkomhal van het stadhuis.

Vanaf september kunnen bezoekers op afspraak ook buiten de openingsuren langskomen.