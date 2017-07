Politie Neteland boekt na twee dagen op Facebook al succes: hondje wordt herkend

Herentals - De lokale politie Neteland zit twee dagen op Facebook en boekte al een eerste succes. Een verloren hondje werd online herkend en is terug bij de eigenaar.

“Dinsdag kregen we een hondje binnen dat was aangetroffen in de industriezone in Olen”, weet commissaris Dirk Janssens. “Eigenaar onbekend. We besloten een foto van het hondje op onze gloednieuwe Facebook-pagina te plaatsen. Het was zelfs ons allereerste bericht. Een dag later was de melding al meer dan 1.250 maal gedeeld en meer dan 55.000 maal bekeken. Niet slecht als u het mij vraagt.”

Herentals Fietst

Het was ook door toedoen van Facebook dat de eigenaar zich woensdagmiddag in het hoofdcommissariaat heeft gemeld. Ervaringen in andere politiezones leert dat Facebook een zeer dankbaar instrument is in dit soort van zaken. “We gaan er nu ook optimaal gebruik van maken, 365 dagen per jaar”, weet korpschef Luc Smeyers. “Ook tijdens Herentals Fietst en Feest zullen we Facebook aanwenden om allerlei functionele informatie zeer snel met het publiek te delen.” Er wordt onder meer gedacht aan tips rond de verkeerssituatie, parkeren, enzovoort.”