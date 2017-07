Man neergeschoten die politie belaagde met messen in Essen

Essen - In Essen heeft een politieagent woensdagavond een man neergeschoten. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens. De man zou aan het gesloten restaurant Speyckerslot in de straat Spijker een deurwaarder en de toegesnelde agenten belaagd hebben met messen. De neergeschoten man is nog in leven en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De man zou kort voor 19 uur het bezoek hebben gekregen van een deurwaarder die zijn wagen in beslag kwam nemen. Dat liet de man niet zomaar gebeuren en hij bedreigde de deurwaarder met messen. De politie kwam ter plaatse, maar de man kon niet tot bedaren worden gebracht, zelfs niet nadat er een waarschuwingsschot werd gelost. Daarop schoot een van de agenten de agressieveling in de buikstreek.

De neergeschoten man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de laatste informatie is hij nog in leven, hoe zwaar zijn verwondingen zijn en of er sprake is van levensgevaar blijft voorlopig onduidelijk.