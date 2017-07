“Kim Kardashian en Kanye West in blijde verwachting van derde kind”

Na North en Saint West, verwachten realityster Kim Kardashian en haar echtgenoot Kanye West nu een derde kindje, dat meldt US Weekly. De draagmoeder die Kim en Kanye uitkozen, zou drie maanden zwanger zijn.

Kim Kardashian heeft steeds gezegd dat ze een groot gezin wilde, maar door een aandoening aan haar baarmoeder was het voor Kardashian een groot risico om zwanger te worden. Na twee zwangerschappen geplaagd door placenta accreta, waarbij de placenta dieper en vaster aan de baarmoeder vastzit dan gewoonlijk, kozen Kim en Kanye voor een draagmoeder.

De keuze van Kim en Kanye viel op een 20-jarige moeder uit San Diego, zo meldt US Weekly. Het gaat om een ervaren draagmoeder, die zelfs in een promotiefilmpje voor het draagmoederschap haar verhaal zou hebben gedaan. Zij zou nu drie maanden zwanger zijn, dus de baby wordt verwacht in januari 2018.

De jonge vrouw wordt mooi vergoed voor het draagmoederschap. Bovenop het voorschot dat Kim en Kanye aan het agentschap betaalden, zo’n 60.000 euro, zullen ze de draagmoeder elke maand een bedrag van zo’n 3.800 euro storten. Moest het om een tweeling (of meer) gaan, dan betalen ze de draagmoeder nog een extra 4.200 euro per ‘extra’ kind, aldus US Weekly.