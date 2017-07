Transfer van Arslanagic naar Antwerp is rond, die van Oulare dichtbij

De transfer van Obbi Oulare naar Antwerp is zo goed als rond. Dat meldt de RTBF. De Guinese spits zou vandaag medische testen afleggen op de Bosuil en hij zou een contract voor een jaar tekenen bij de neo-eersteklasser. De transfer van Dino Arslanagic werd intussen bevestigd door de club.

De transfer van het 21-jarige talent, die enkele seizoenen geleden nog hoge ogen gooide bij Club Brugge en al snel verkaste naar de Premier League-club Watford, hing al even in de lucht maar zou nu in een stroomversnelling zijn gekomen. Volgens de RTBF wil Antwerp er alles aan doen om Oulare speelgerechtigd te krijgen voor de openingsmatch van vrijdag tegen Anderlecht.

Oulare komt over van Watford dat hem het afgelopen seizoen achtereenvolgens uitleende aan Zulte Waregem en de Nederlandse eredivisieclub Willem II. Oulare moet op de Bosuil de leemte in de spits invullen.

Obbi Oulare Foto: Photo News

Transfer Arslanagic rond

Antwerp bevestigde woensdagavond alvast de komst van Dino Arslanagic. De 24-jarige Arslanagic was vorig seizoen een van de sterkhouders bij Moeskroen en tekende nu een contract voor drie seizoenen op de Bosuil. De 1,91 meter grote verdediger speelde eerder ook voor Lille OSC en Standard en verzamelde 50 caps bij de beloften van de Rode Duivels. Antwerp wil Arslanagic maar wat graag speelgerechtigd krijgen tegen vrijdag.