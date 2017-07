Na-tour Dernycriterium strikt De Gendt, Naesen, Pauwels en klassementsrenner uit de Tour

Antwerpen -

Daniel Martin, de Ier die zesde werd in de Tour de France, is de internationale blikvanger op het Antwerpse Na-tour Dernycriterium. Dat vindt volgende week woensdag weer plaats op het Eilandje. Het was niet makkelijk om een mooi deelnemersveld samen te stellen, omdat veel buitenlandse toppers liever geen criteriums wilden rijden. Maar gelukkig zijn er dan nog de Belgen: met Thomas De Gendt, Serge Pauwels en Oliver Naesen heeft de organisatie drie vaderlandse toppers kunnen strikken die het mooie weer maakten in de afgelopen Tour de France. Daarnaast zakken ook de veldrijders Mathieu van der Poel en Tom Meeusen af naar Antwerpen.