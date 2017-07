Veertienjarig meisje om het leven gebracht in drukke winkelbuurt, moeder opgepakt

De Leuvense politie heeft woensdag een 49-jarige vrouw opgepakt die ervan verdacht wordt haar tienerdochter te hebben vermoord, zo meldt het Leuvense parket. Het was de stiefvader die woensdagmiddag rond 13 uur het levenloze lichaam van het veertienjarige meisje vond in een gebouw in de Vaartstraat. Volgens sommige bronnen zou de moeder een chirurg zijn in het UZ Leuven, maar dat kon nog niet worden bevestigd.

De politie kwam woensdagmiddag meteen ter plaatse en zette de Vaartstraat meteen volledig af. In het gebouw waar het meisje werd gevonden, waren vroeger de belastingsdiensten gevestigd. De politie is massaal ter plaatse en probeert, onder meer met een zeil, te verhinderen dat er te veel pottenkijkers komen. De plek van het incident ligt immers in de drukke winkelbuurt rond de Diestsestraat in Leuven.

De agenten hebben de 49-jarige moeder van het meisje opgepakt. Het zou gaan om een neurochirurg van het UZ Leuven, maar dat kon nog niet worden bevestigd. Het parket van Leuven geeft momenteel geen verdere uitleg over de omstandigheden of aanleiding voor de feiten. “Het parket heeft het gerechtelijk lab en de wetarts ter plaatse gestuurd en een onderzoeksrechter gevorderd. Intussen is de 49-jarige moeder van het meisje gearresteerd”, zegt Liesbeth Lekens, woordvoerster van het Leuvense parket.

“Ik ben in shock en kan momenteel niet reageren. Mijn dochter is dood”, aldus de vader van het meisje in Het Laatste Nieuws. Hij zou al enkele maanden gescheiden leven van de arts.

Bij het UZ Leuven willen ze niet reageren op het nieuws. “In het belang van het onderzoek en gezien het privékarakter van het gebeuren leggen wij geen verklaringen af”, luidt het.