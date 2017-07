3 miljoen euro boete voor Franse tv-zender vanwege homofobe grap

De Franse televisiezender C8, van de groep Canal+, is woensdag veroordeeld tot een boete van 3 miljoen euro voor de uitzending van een homofobe grap die leidde tot 40.000 klachten van kijkers. Dat meldt de Franse hoge audiovisuele raad (Conseil supérieur de l’audiovisuel, CSA) in een persbericht.

Reden is een uitzending van het programma van Cyril Hanouna, die zeer populair is maar die eerder ook al onder vuur kwam te liggen vanwege homofobe en seksistische uitlatingen. Hanouna liet tijdens de bewuste uitzending live mensen, voornamelijk homoseksuele mannen, aan het woord die reageerden op een door hem gepubliceerd vals zoekertje op een datingsite.

Volgens de CSA “uitte de presentator tijdens de volledige uitzending meerdere clichés en stereotypen over homoseksuelen”. Door de uitzending te vertonen “heeft C8 het principe van het respect voor het privéleven niet gerespecteerd, net als zijn verplichting om discriminatie tegen te gaan”, aldus de regulator nog in het persbericht.

De grap van Hanouna leidde tot een recordaantal van 39.200 klachten van kijkers bij de CSA, veel reacties van verenigingen die strijden tegen homofobie. De boete van 3 miljoen is de zwaarste boete die de CSA ooit toekende.

“Disproportioneel”

C8 noemt de sanctie in een persbericht “disproportioneel” en “onevenwichtig”, en stelt dat de CSA “koppig” is, aangezien ze in juni ook al drie weken het programma van Hanouna had verboden. Dat gebeurde toen vanwege een schending van de mensenrechten en seksisme. De zender liet ook weten in beroep te gaan tegen de beslissing.

De voorzitter van de ngo SOS homophobie spreekt van een “historische beslissing, een mijlpaal, die een rode lijn trekt: er mag geen homofobie meer zijn in de Franse media, en men mag vandaag de dag homoseksuelen niet meer vernederen op televisie of op de radio”.