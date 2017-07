Pieter Timmers raakt niet tot in finale 100m vrij op WK zwemmen

Pieter Timmers heeft de finale op de 100 meter vrije slag op het WK zwemmen in Boedapest niet weten te halen. Timmers, die in exact dezelfde discipline nog zilver pakte op de Olympische Spelen, klokte in de halve finale als laatste af op een teleurstellende 48.96, meer dan een seconde trager dan zijn Belgisch record van 47.80.

Een teleurstelling toch voor Timmers, die voor het koninginnennummer van het zwemmen afgezakt was naar het WK, al zei hij vooraf al dat hij minder was dan vorig jaar in Rio. Eerder had hij een 31ste plaats laten optekenen op de 200 meter, maar die diende louter als opwarmertje.

Timmers was geen honderd procent doordat hij net vader geworden is. “Ik kende een gebrekkige voor­bereiding, met weinig slaap”, gaf hij eerder al toe in Het Nieuwsblad. “Ik ben een van de weinige papa’s in het topzwemmen. Daarom ook is dit WK niet bepalend, omdat het een atypisch jaar is en ik minder heb kunnen rusten. Ik zwem echt nog graag.”