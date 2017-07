Koppel laat kind urenlang op ijskoud balkon staan: parket eist zware celstraffen

Het Brusselse parket heeft gevangenisstraffen van twaalf en tien jaar gevorderd tegen het koppel dat in december een zesjarige jongen vijftien uur lang in de kou op het balkon had laten staan. De jongen was bijna aan die behandeling bezweken en uit het onderzoek bleek dat zowel hij als zijn tweelingzus zwaar ondervoed en ernstig mishandeld waren. De 31-jarige moeder en de 21-jarige stiefvader geven elkaar de schuld van de feiten.

Het koppel had op 26 december van vorig jaar zelf de hulpdiensten verwittigd met de melding dat de jongen een val had gemaakt. Bij hun aankomst in de flat in Sint-Joost-ten-Node stelden de ambulanciers echter vast dat het jongetje bewusteloos en onderkoeld was. Het was hen meteen duidelijk dat het kind ondervoed was en tekenen van mishandeling vertoonde. Hetzelfde gold voor zijn tweelingzusje.

Beide kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis en de moeder en stiefvader werden opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat de kinderen al maandenlang ondervoed en mishandeld werden. Zo kregen ze vaak dagenlang geen eten en moesten ze koude douches ondergaan.

Op de dag van de feiten had de stiefvader de jongen betrapt toen die in de keuken een pannenkoek wilde eten. Het kind werd vervolgens, rond 5 uur, op het balkon gezet en bleef daar staan tot 20 uur. Volgens het parket scheelde het geen haar of de jongen had het niet overleefd.

Het parket eiste dan ook zware straffen voor het koppel en vroeg twaalf jaar cel voor de moeder en tien jaar cel voor de stiefvader. Die strengheid werd onder meer ingegeven door het feit dat beiden tot op vandaag de schuld in elkaars schoenen schuiven.

Het vonnis valt op 31 juli.